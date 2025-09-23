Voghera (Pavia), 23 settembre 2025 - Questa volta il furto è rimasto solo tentato, ma sono stati fatti ugualmente danni. Non sono infatti riusciti nel loro obiettivo, che era quello di impossessarsi della cassaforte, i malviventi entrati in azione nella notte tra ieri e oggi, martedì 23 settembre, ai danni del supermercato Gulliver in via Sturla a Voghera. A bordo di un'automobile di grosse dimensioni, pare un Suv, si sono scagliati contro la vetrata d'ingresso, secondo una modalità purtroppo ben collaudata e già utilizzata in numerosi precedenti. Come l'ultimo di mercoledì scorso, 17 settembre, a Giussago, a un altro punto vendita proprio della medesima catena, dov'erano però riusciti a portare via la cassaforte, anche se per un modesto bottino dei soli 500 euro circa in contanti che vi erano contenuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, spaccata con auto-ariete al supermercato Gulliver: ladri in fuga senza cassaforte