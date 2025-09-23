Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di Sondrio
Nel regno delle Alpi lombarde, dove l’Adda scorre tra vigneti e castelli medievali, sorge Sondrio, capoluogo di una provincia che custodisce alcune delle tradizioni più autentiche d’Italia. Questa cittadina di montagna, adagiata a 307 metri di altitudine, rappresenta il punto d’incontro perfetto tra la modernità di un centro amministrativo e l’anima antica della Valtellina. Le sue vie acciottolate raccontano storie di commercianti che attraversavano le Alpi, di nobili che edificavano palazzi e di contadini che plasmavano i terrazzamenti viticoli ancora oggi visibili sui versanti delle montagne circostanti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
