Vitorchiano la comunità energetica rinnovabile fa il suo esordio | presentato il primo bilancio

Ufficialmente avviata l’operatività della Comunità energetica rinnovabile (Cer) Vitorchiano solare. Con l'incontro pubblico di venerdì 19 settembre nella sala consiliare del Comune il presidente dell’associazione, Augusto Ricci, ha presentato il primo bilancio, pari a 35 euro, frutto dei primi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

