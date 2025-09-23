Visita istituzionale dei rappresentanti della compagnia danese Dat al sindaco Daniele Silvetti
Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha ricevuto questa mattina la visita istituzionale dei rappresentanti locali della DAT, la compagnia danese che si è aggiudicata il bando per la continuità territoriale tra Ancona - aeroporto "Raffaello Sanzio", Roma e Milano. Nel corso dell'incontro è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: visita - istituzionale
Il Generale Minicucci in Irpinia: visita istituzionale alle Stazioni dei Carabinieri di Montefusco e Montemiletto
Fiumefreddo di Sicilia, visita istituzionale del consigliere provinciale Antonino Anzalone
Dissalatore di Porto Empedocle, visita istituzionale per "verificarne l'efficienza"
Nella mattinata di venerdì 19 settembre, il Prefetto di Caltanissetta, S.E. Licia Donatella Messina, ha effettuato una visita istituzionale presso il Comando Provinciale dei Carabinieri. Ad accoglierla il Comandante, Colonnello Alessandro Mucci, insieme a tutti gli - facebook.com Vai su Facebook
VISITA ISTITUZIONALE ALLA PROTEZIONE CIVILE DI POTENZA, INTERVENTI CAMPANARO E PEPE - X Vai su X
Visita istituzionale dei rappresentanti della compagnia danese Dat al sindaco Daniele Silvetti; Dal Senegal a Cuneo per il progetto “Lavoro inclusivo”; Reggio, il Cardinale Semeraro, Gran Priore dell’Ordine Costantiniano, incontra i rappresentanti della delegazione Calabria.