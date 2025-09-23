Visita istituzionale dei rappresentanti della compagnia danese Dat al sindaco Daniele Silvetti

Anconatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha ricevuto questa mattina la visita istituzionale dei rappresentanti locali della DAT, la compagnia danese che si è aggiudicata il bando per la continuità territoriale tra Ancona - aeroporto "Raffaello Sanzio", Roma e Milano. Nel corso dell'incontro è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: visita - istituzionale

Il Generale Minicucci in Irpinia: visita istituzionale alle Stazioni dei Carabinieri di Montefusco e Montemiletto

Fiumefreddo di Sicilia, visita istituzionale del consigliere provinciale Antonino Anzalone

Dissalatore di Porto Empedocle, visita istituzionale per "verificarne l'efficienza"

Visita istituzionale dei rappresentanti della compagnia danese Dat al sindaco Daniele Silvetti; Dal Senegal a Cuneo per il progetto “Lavoro inclusivo”; Reggio, il Cardinale Semeraro, Gran Priore dell’Ordine Costantiniano, incontra i rappresentanti della delegazione Calabria.

Cerca Video su questo argomento: Visita Istituzionale Rappresentanti Compagnia