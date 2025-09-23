Visita guidata al Palazzo Papafava a Padova

Palazzo Papafava è una dimora privata nel cuore di Padova. Aprirà in esclusiva per la nostra visita guidata!  Costruito nel '700 dai conti Trento e poi acquistato nei primi dell' 800 dalla famiglia Papafava dei Carraresi, il palazzo custodisce un ampio salone da ballo a cui si accede tramite un'. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Visita guidata al Palazzo Papafava a Padova il 4 ottobre 2025

