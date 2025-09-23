Visita guidata al Palazzo Papafava a Padova
Palazzo Papafava è una dimora privata nel cuore di Padova. Aprirà in esclusiva per la nostra visita guidata! Costruito nel '700 dai conti Trento e poi acquistato nei primi dell' 800 dalla famiglia Papafava dei Carraresi, il palazzo custodisce un ampio salone da ballo a cui si accede tramite un'. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: visita - guidata
San Carlone, a settembre una nuova visita guidata al calar della sera
Visita guidata: "Dante e le stelle a Verona, tra astrologia e poesia"
Visita guidata al Duomo di Modena: un film di pietra
Sabato 27 settembre alle ore 19.00 vi aspettiamo alla visita guidata teatralizzata in Piazza Vecchia. Una guida, tre attori e tanta storia e cultura! Progetto all’interno della rassegna Art 2 Night - facebook.com Vai su Facebook
Visita guidata al Palazzo Papafava a Padova il 4 ottobre 2025; Visita guidata: La storia dei Carraresi con visita a Palazzo Papafava il 29 aprile 2023; “Pomeriggi d’Arte”, visita guidata a palazzo Papafava il 3 aprile 2022.
Museo Palazzo Pretorio. Attività per bambini e una visita guidata - Doppio appuntamento nel weekend al Museo di Palazzo Pretorio. Scrive lanazione.it
Visita guidata all'Antico Palazzo dei Vescovi e al Museo di San Salvatore - Sabato 20 settembre ore 16, Antico Palazzo dei Vescovi e Museo di San Salvatore, torna il Tour dell'antico, la visita in compagnia di una guida di Pistoia Musei. Come scrive valdinievoleoggi.it