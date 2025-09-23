Visita del ministro Schillaci | Siamo intervenendo sulle liste d’attesa

Lanazione.it | 23 set 2025

Due strade che si intrecciano con obiettivi comuni sulla sanità. E’ arrivato in città, specialmente all’ ospedale Misericordia di Grosseto, il Ministro alla Salute Orazio Schillaci. Tra le parole del Ministro Schillaci e del direttore del presidio ospedaliero del Misericordia di Grosseto Michele Dentamaro, sembrano esserci delle assonanze. "Vogliamo che i medici possano lavorare in serenità- afferma il Ministro Schillaci- vista la norma sulla responsabilità professionale che è una promessa mantenuta. Le risorse sono aumentate, sono previsti 4 miliardi in più. Migliorare le condizioni di chi opera nella sanità pubblica è il nostro obiettivo, stiamo ragionando su misure di defiscalizzazione e incentivare le assunzioni, stiamo lavorando con il Mef per superare le criticità del tetto sulle assunzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

