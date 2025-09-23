Vis senza sosta oggi c’è l’esame a Forlì Stellone annuncia turn over e un debutto

Tutto a tappe forzate: allenamenti, video, conferenze. E’ di nuovo campionato, con la Vis di scena stasera al Morgagni dove ha vinto una sola volta nella storia. Stellone, reduce da una full immersion sul Forlì, la prende col sorriso: "C’è chi sta peggio con i tempi, pensate a chi fa le coppe e passa da un aereo all’altro". Forlì in fondo è a due passi. Ma non è una passeggiata, anche se i galletti ne hanno perse già tre, e l’ultima (a Rimini) in modo piuttosto sconcertante. "Occhio, è una squadra rapida – avverte il mister vissino – abile sulle fasce, con terzini che spingono, esterni a piede invertito, portata alla verticalità sugli attaccanti esterni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

