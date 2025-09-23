Vis l’avversaria Miramari carica i romagnoli | | Ce la giocheremo alla pari

"Contro la Vis mi aspetto una partita maschia. Nonostante l’indiscutibile forza dell’avversario sono sicuro che ce la giocheremo ad armi pari. I miei ragazzi stanno bene ma pur non avendo alcuna indisponibilità effettuerò diverse modifiche di formazione rispetto alla scorsa giornata. Non sono tuttavia per nulla preoccupato per gli ultimi risultati ottenuti poiché eravamo consapevoli fin da inizio stagione di essere un gruppo giovane con ampi margini di miglioramento". Alla viglia della gara contro la Vis il mister del Forlì Alessandro Miramari ha palesato tutta la sua fiducia nei confronti di una rosa, quella romagnola, reduce da due sconfitte consecutive contro Gubbio prima e Rimini poi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

