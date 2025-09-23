Virtus McCormack firma col Bayern
Bologna, 23 settembre 2025 - Deve essere talmente piaciuto a coach Gordon Herbert nella recedete amichevole con la Virtus tanto da spingere i suoi dirigenti a firmarlo subito. Il ventiseienne centro statunitense David McCormack, che è stato aggregato alla Virtus per tutto il periodo della preparazione, è stato infatti messo sotto contratto dal Bayern Monaco. Grande protagonista nel confronto del PalaDozza giocato 10 giorni fa tra Virtus e Bayern Monaco, concluso con 15 punti al suo attivo, ma anche una ottima presenza sottocanestro, McCormack sembra aver convinto i tedeschi a firmarlo. Ex EA7 Armani Milano e Alba Berlino rimane anche nella prossima stagione in Germania, firmando un contratto annuale con il club bavarese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
