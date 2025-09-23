Virtus e Olidata presentano la divisa ufficiale Sermasi | Dare continuità e coltivare nuovi sogni

Nella sede di Olidata S.p.A., Title e Main Sponsor della società, è stata presentata la divisa ufficiale della Virtus Olidata Bologna. Insieme alla coppa dello scudetto vinto dalla Virtus lo scorso giugno, primeggia in conferenza stampa anche la canotta della V nere, griffata appunto Olidata. In. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il Presidente di Virtus Olidata Bologna Massimo Zanetti comunica che Marco Belinelli continuerà a far parte della società in qualità di Brand Ambassador e Basketball Advisor. Il capitano delle scorse 4 stagioni, che a giugno ha alzato al cielo lo scudetto numer - facebook.com Vai su Facebook

Presentata a Roma la nuova maglia della Virtus Olidata Bologna - Il presidente di Olidata, Cristiano Ruffini «Non potevamo che unire il nostro nome ai Campioni d'Italia» ... Scrive corrieredellosport.it

Passione, identità e vittoria: Virtus e adidas presentano la maglia home 2025-2026 - IL VIDEO - 2026 non è solo un capo d’abbigliamento sportivo, ma un simbolo della passione, dell’identità e della storia vincente delle Vu Nere ... Come scrive bolognatoday.it