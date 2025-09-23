Violenze per il match tra Cremonese e Parma 4 ultras denunciati | cosa nascondevano nel bagagliaio dell' auto
Scontri tra ultras prima di Cremonese-Parma: volano calci e pugni, danneggiate auto in sosta in zona stadio; Serie A, Roma vince il derby. Ok anche Inter, Atalanta e Como. VIDEO; A Cremona non si segna, l'Atalanta passeggia a Torino.
Violenze per il match tra Cremonese e Parma, 4 ultras denunciati: cosa nascondevano nel bagagliaio dell'auto - Quattro ultras del Parma fermati a Cremona con armi e petardi dopo scontri tra tifoserie. virgilio.it scrive
Tafferugli prima di Cremonese-Parma: denunciati 4 ultrà parmigiani - Dopo i tafferugli di domenica fra i tifosi di Cremonese e Parma, la polizia ha indagato quattro ultras emiliani. Come scrive gazzettadiparma.it