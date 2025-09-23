Violenza dopo la partita Con spranghe e bottiglie aggrediscono un giovane

PONSACCO Violenza gratuita, scene allucinanti come nel film Arancia Meccanica: domenica pomeriggio dopo la partita tra Donoratico e Ponsacco, terminata 0-0, tre furgoni con a bordo una ventina di persone al seguito della squadra pisana, si sono fermati sulla vecchia Aurelia in prossimità della stazione ferroviaria. il gruppo di “ ultras “ con i volti nascosti da cappucci, e armati di spranghe e bottiglie, hanno iniziato a danneggiare le auto e poi, improvvisamente hanno aggredito un giovane che stava camminando sull’altro lato della strada. Lo hanno preso a botte con colpi di spranga e di bottiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza dopo la partita. Con spranghe e bottiglie aggrediscono un giovane

In questa notizia si parla di: violenza - dopo

Accoltellato all'addome dopo gli apprezzamenti a una donna, grave un 20enne. Terzo caso in pochi giorni in città: «Violenza tribale»

Violenza sessuale durante un party fra amici a Pinerolo: "Il giorno dopo abbiamo giocato alla play"

Thomas Partey accusato di stupro e violenza dopo la denuncia di tre donne

Il verdetto nel tribunale di Tempio Pausania dopo oltre tre anni di dibattimento: 8 anni per Ciro, Capitta e Lauria, 6 anni e 6 mesi per Corsiglia. La ragazza che ha denunciato la violenza di gruppo non è in aula. Assenti anche i quattro imputati - facebook.com Vai su Facebook

Roma, 25enne denuncia la violenza sessuale dopo l’appuntamento su Tinder https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/tinder_violenza_sessuale_roma_braccialetto-424858060/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Violenza dopo la partita. Con spranghe e bottiglie aggrediscono un giovane; Città di Castello, festa trasformata in notte di violenza: spranghe e bottiglie contro sei ragazzi a Trestina; Scontri in metro a Monaco: spranghe e calci.

Violenza dopo la partita. Con spranghe e bottiglie aggrediscono un giovane - Poi si è accanito contro un passante ferendolo in più parti del corpo. Riporta lanazione.it

Ancora violenza in strada: lite choc a colpi di spranga a Tolentino. Passanti sbalorditi Video - È scoppiato il caos ieri in pieno centro, dove poco dopo le 17 due stranieri, un libico e un egiziano, se le sono date di santa ragione. corriereadriatico.it scrive