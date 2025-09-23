Vinicius fa la trivela il portiere resta di stucco | il gol dell'attaccante del Real Madrid è superbo
L'attaccante brasiliano del Real Madrid ha segnato un gol favoloso nella partita della Liga con il Levante. Vinicius ha fatto la trivela, poi ha realizzato il primo gol con i blancos Mastantuono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: vinicius - trivela
Vinicius fa la trivela, il portiere resta di stucco: il gol dell'attaccante del Real Madrid è superbo.
Vinicius fa la trivela, il portiere resta di stucco: il gol dell’attaccante del Real Madrid è superbo - L’attaccante brasiliano del Real Madrid ha segnato un gol favoloso nella partita della Liga con il Levante. Da fanpage.it
Mamardashvili scommette con Vinicius soldi veri in campo: il brasiliano fa una pessima figura - Giorgi Mamardashvili è stato il protagonista della pesantissima vittoria del Valencia in casa del Real Madrid. Scrive fanpage.it