CERRETO GUIDI Degustazione di vini e solidarietà vanno a braccetto nella serata odierna organizzata alle 19 presso Villa Petriolo a Cerreto Guidi dall’associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli. " Cantine Aperte " non è infatti solo un’occasione per scoprire le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, ma anche un’opportunità per conoscere meglio l’Associazione promotrice che da anni si distingue per la diffusione dei valori di socialità, impegno collettivo e solidarietà. "Nel 2017 sostenemmo gli orfani e famiglie colpite dalla tragedia di Rigopiano e dal terremoto di Casamicciola sull’Isola di Ischia – racconta il vicepresidente dell’associazione, Alessio Spinelli – ed oggi stiamo lavorando per avviare progetti in Madagascar per migliorare le condizioni di vita d alcuni villaggi locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vini e solidarietà. Degustazioni e impegno sociale