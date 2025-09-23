Vini ad arte ha spento 20 candeline

'Vini ad Arte' ha compiuto vent'anni cambiando casa: l'edizione 2025 si è svolta per la prima volta a Casa Spadoni a Faenza, segnando una nuova fase per la manifestazione che negli anni si è affermata come vetrina del vino romagnolo. La novità principale è stata l'apertura a un pubblico selezionato di appassionati, oltre ai professionisti del settore. Un segnale di maggiore inclusività, che ha permesso a non addetti ai lavori di conoscere da vicino produttori e vini del territorio. Sessanta le cantine presenti, con banchi d'assaggio animati da rossi strutturati e bianchi freschi, a testimonianza della varietà enologica della Romagna.

20 anni di Vini ad arte: l'evento con più di venti produttori e 400 tipi di vini

Vini ad Arte 2025: la Romagna del vino festeggia 20 anni dell’evento e apre le porte al grande pubblico

’Vini ad Arte’: la kermesse romagnola. Oltre 60 cantine domani in vetrina

