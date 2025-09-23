Villanuova inaugurata la nuova tribuna da 134 posti al campo sportivo

Lanazione.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una buona notizia per lo sport e, in generale, per la comunità. Nell’occasione del torneo quadrangolare riservato ai “Piccoli Amici 2016“ del Piaggione Villanova, al campo sportivo di Villanuova sono stati inaugurati i lavori della nuova tribuna. Un bel momento alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, della dirigenza rossoblù e dei numerosi piccoli calciatori protagonisti di tante sfide. e di tanto divertimento. Per la dirigenza del Piaggione Villanova erano presenti il dg Enrico Neri, il ds Luca Bombini, Silvia Taddei della segreteria, Andrea Cammilli e Antonio Panicacci. La tribuna può accogliere fino a 134 persone ed è dello stesso tipo installato anche al campo di Ponzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

villanuova inaugurata la nuova tribuna da 134 posti al campo sportivo

© Lanazione.it - Villanuova, inaugurata la nuova tribuna da 134 posti al campo sportivo

In questa notizia si parla di: villanuova - inaugurata

Villanuova, inaugurata la nuova tribuna da 134 posti al campo sportivo; Al via al campo di San Miniato la prima edizione della Unisi Cup di calcio; Radicondoli, 40mila euro per l’acquisto di una nuova ambulanza.

villanuova inaugurata nuova tribunaVillanuova, inaugurata la nuova tribuna da 134 posti al campo sportivo - Una buona notizia per lo sport e, in generale, per la comunità. Lo riporta lanazione.it

Campo sportivo di Villanova. Nuova tribuna - EMPOLIÈ stata completata la nuova tribuna per il campo sportivo di Villanuova, in uso all’ASD Piaggione Villanova Calcio. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Villanuova Inaugurata Nuova Tribuna