villanuova inaugurata la nuova tribuna da 134 posti al campo sportivo

Una buona notizia per lo sport e, in generale, per la comunità. Nell’occasione del torneo quadrangolare riservato ai “Piccoli Amici 2016“ del Piaggione Villanova, al campo sportivo di Villanuova sono stati inaugurati i lavori della nuova tribuna. Un bel momento alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, della dirigenza rossoblù e dei numerosi piccoli calciatori protagonisti di tante sfide. e di tanto divertimento. Per la dirigenza del Piaggione Villanova erano presenti il dg Enrico Neri, il ds Luca Bombini, Silvia Taddei della segreteria, Andrea Cammilli e Antonio Panicacci. La tribuna può accogliere fino a 134 persone ed è dello stesso tipo installato anche al campo di Ponzano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

