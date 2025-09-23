Villadossola un agnello e due pecore sbranati dai lupi

Il lupo continua a far parlare di sè in Ossola.L'ultimo caso è stato in località Gaggio ai danni di un piccolo allevamento: da qualche giorno il proprietario degli animali non trovava più l'agnello e le due pecore e credeva fossero fuggite dalla recinzione. Poi la scoperta: le carcasse degli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: villadossola - agnello

Oggi il nostro Pirata Giacomo Dell'Agnello spegne le candeline Tanti Auguri di Buon Compleanno Jack #PerCuoriForti | #PassioneDucale Lega Nazionale Pallacanestro | #SerieA2OldWildWest | #LaNostraPassione - facebook.com Vai su Facebook

Attacco del lupo a Villadossola: sbranati un agnello e due pecore; Villadossola, un agnello e due pecore sbranati dai lupi; Don Massimo Bottarel in pellegrinaggio a Medjugorje: Un'esperienza di pace e devozione.

Agnello torturato: due denunce per gli studenti - E' il futuro di alcuni studenti dell'istituto agrario di Fabriano che durante uno stage hanno torturato e ucciso un agnellino. Secondo rainews.it

Lupo torna all'allevamento e uccide 9 pecore e agnellini, il pastore: «Non è la prima volta, sto pensando di smettere. È straziante» - Oltre a questi cinque agnellini, il lupo ha ucciso due pecore (una di queste incinta di due piccoli che ... Da ilgazzettino.it