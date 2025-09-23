Viktor Gyokokes vince Gerd Muller Trophy 2025
Viktor Gyokokes ha vinto il Gerd Muller Trophy 2025. Lo svedese è stato votato al 15 ° posto nel voto Ballon d'Or, ma raccoglie anche il Gerd Muller Trophy per essere il miglior attaccante in Europa quest'anno. Il premio viene assegnato al giocatore che segna il maggior numero di gol durante una stagione.
In questa notizia si parla di: viktor - gyokokes
