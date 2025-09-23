Vigor un ko che pesa Magi difende i suoi

È stato un risveglio amaro per il popolo vigorino che si interroga sulle possibili cause che hanno portato Pesaresi e compagni al rovinoso e, piuttosto inaspettato, scivolone casalingo contro il Sora. Mister Magi difende la sua Vigor e con serenità porta avanti il lavoro, pur sapendo che nel corso della settimana la squadra dovrà affrontare due sfide proibitive: la prima in programma domani contro l’ Ostia Mare, la seconda domenica al "Bianchelli" contro il Teramo. Via social, molti tifosi hanno manifestato la propria delusione. Sul banco degli imputati c’è soprattutto l’attacco, giudicato scarico e poco efficace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vigor, un ko che pesa. Magi difende i suoi

