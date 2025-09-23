Vigilia di Nizza-Roma giallorossi in campo a Trigoria | Hermoso in gruppo

L’entusiasmo per la vittoria nel derby accompagna la Roma verso la prima uscita stagionale in campo europeo. Domani, mercoledì 24 settembre, i giallorossi affronteranno il Nizza all’ Allianz Riviera, con fischio d’inizio alle ore 21, per inaugurare la League Phase di Europa League. Una trasferta immediatamente importante per la formazione di Gasperini, che ha le potenzialità per far bene in questa competizione e, per questo motivo, una partenza con un risultato positivo è necessaria. Differenziato per Dybala, fasciatura per Hermoso. Quella di oggi è dunque giornata di vigilia per la Roma, che è scesa in campo a Trigoria per la consueta rifinitura, divisa tra lavoro atletico ed esercitazioni con il pallone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

