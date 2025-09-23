Vigevano smalti e gel per unghie con sostanza tossica | sequestrati mille flaconi

Ilgiorno.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vigevano (Pavia), 23 settembre 2025 – Sequestrati circa mille flaconi di smalto e gel per unghie con sostanza vietata. L'operazione della Compagnia di Vigevano della Guardia di finanza è stata resa nota oggi, mercoledì 23 settembre, con comunicato stampa della Procura di Pavia, alla quale le Fiamme Gialle hanno deferito 8 persone. Dall'inizio di settembre è infatti stata vietata dalla normativa europea "la commercializzazione e produzione di prodotti cosmetici contenenti la sostanza "ossido di difenil”  - spiega la Procura - anche denominata Trimethylphosphine Oxide (TPO), in passato autorizzata per uso professionale nei sistemi di unghie artificiali ad una concentrazione massima pari al 5%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

vigevano smalti e gel per unghie con sostanza tossica sequestrati mille flaconi

© Ilgiorno.it - Vigevano, smalti e gel per unghie con sostanza tossica: sequestrati mille flaconi

In questa notizia si parla di: vigevano - smalti

Vigevano, smalti e gel per unghie con sostanza tossica: sequestrati mille flaconi; Vigevano, sequestro di smalti e gel per unghie: contengono una sostanza vietata dalle nuove normative perché tossica; Smalti tossici, blitz della Guardia di Finanza a Vigevano, Mortara e Garlasco.

vigevano smalti gel unghieSmalti tossici, blitz della Guardia di Finanza a Vigevano, Mortara e Garlasco - Sequestrati circa 1000 flaconi di smalti e gel per unghie contenenti una sostanza non più ammessa dalla normativa europea ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

vigevano smalti gel unghieIl futuro degli smalti semipermanenti e gel: belli e sicuri, senza TPO e DMTA - Smalti semipermanenti, gel e trattamenti unghie: oggi sono TPO e DMTA free. Riporta grazia.it

Cerca Video su questo argomento: Vigevano Smalti Gel Unghie