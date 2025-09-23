Vigevano smalti e gel per unghie con sostanza tossica | sequestrati mille flaconi

Vigevano (Pavia), 23 settembre 2025 – Sequestrati circa mille flaconi di smalto e gel per unghie con sostanza vietata. L'operazione della Compagnia di Vigevano della Guardia di finanza è stata resa nota oggi, mercoledì 23 settembre, con comunicato stampa della Procura di Pavia, alla quale le Fiamme Gialle hanno deferito 8 persone. Dall'inizio di settembre è infatti stata vietata dalla normativa europea "la commercializzazione e produzione di prodotti cosmetici contenenti la sostanza "ossido di difenil” - spiega la Procura - anche denominata Trimethylphosphine Oxide (TPO), in passato autorizzata per uso professionale nei sistemi di unghie artificiali ad una concentrazione massima pari al 5%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vigevano, smalti e gel per unghie con sostanza tossica: sequestrati mille flaconi

