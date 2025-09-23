Vieste esplosione nella notte | ordigno rudimentale davanti a un?abitazione Ingenti danni
Paura nella notte di martedì 23 settembre a Vieste (Foggia), dove ignoti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno rudimentale davanti al portone di un?abitazione in via Sante. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: vieste - esplosione
Bomba nella notte a Vieste: l'esplosione davanti al portone d'ingresso di un'abitazione
Podolica | Vieste - facebook.com Vai su Facebook
Bomba nella notte a Vieste: l'esplosione davanti al portone d'ingresso di un'abitazione; Vieste, esplosione nella notte: ordigno rudimentale davanti a un’abitazione. Ingenti danni; ESPLOSIONE NELLA NOTTE A VIESTE: ORDIGNO ARTIGIANALE FATTO ESPLODERE DAVANTI A UNA CASA IN VIA SANTE NACCARATI.
Ordigno esplode davanti a un’abitazione a Vieste: danni ma nessun ferito - Un ordigno rudimentale è esploso davanti a un’abitazione a Vieste: danni alla struttura, nessun ferito. Riporta trmtv.it
Vieste, esplosione nella notte: ordigno rudimentale davanti a un’abitazione. Ingenti danni - Paura nella notte di martedì 23 settembre a Vieste (Foggia), dove ignoti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno rudimentale davanti al ... Lo riporta msn.com