VIDEO | Il Mercato in-forma | salute e prevenzione dell' Alzheimer all’Albinelli
In occasione della Settimana dell’Alzheimer, il mercato Albinelli di Modena ospiterà l’iniziativa “Il Mercato in-forma”, promossa dalla Geriatria territoriale. Saranno presenti tre corner informativi dedicati ad aspetti fondamentali della salute e della prevenzione: l’alimentazione corretta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: mercato - forma
Calcio In Prima Categoria prende forma la rosa rossoblù del tecnico Furia e del ds Strata. Mulazzo attivo sul mercato fa shopping. Presi Iaropoli, Bellè, Cosentino e Braida
Bce, Lagarde: “Mercato del lavoro europeo è in una forma inaspettatamente buona”
"Mercato del lavoro: la Ue è in forma"
Diamo forma alla tua idea di casa, grazie ai migliori brand presenti sul mercato S.da 107 Silana Crotonese, 20 - Cerenzia ? Tel. +39 0984 658313 www.c4arredamenti.it #Mobilificio #C4Arredamenti #Cerenzia #calabria #ArredoModerno #DesignIt - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | “Il Mercato in-forma”: salute e prevenzione dell'Alzheimer all’Albinelli; MERCATO IN-FORMA, SALUTE E PREVENZIONE TRA I BANCHI DELL’ALBINELLI; La spesa per la (pre)menopausa: al mercato con la ginecologa.
VIDEO | “Il Mercato in-forma”: salute e prevenzione dell'Alzheimer all’Albinelli - In occasione della Settimana dell’Alzheimer, il mercato Albinelli di Modena ospiterà l’iniziativa “Il Mercato in- Si legge su modenatoday.it
MERCATO IN-FORMA, SALUTE E PREVENZIONE TRA I BANCHI DELL’ALBINELLI - FORMA” perché gioca su un duplice significato: da un lato, richiama l ... Segnala tvqui.it