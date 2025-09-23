VIDEO | GynEndo un evento internazionale a Modena sulla Ginecologia Endocrinologica

Per le intere giornate del 26 e 27 settembre 2025 Modena diventerà il centro della comunità scientifica internazionale con il Congresso della Ginecologia Endocrinologica – GynEndo 2025, che si terrà presso il Forum Guido Monzani di BPER Banca. L’appuntamento, presieduto dai professionisti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il Congresso della Ginecologia Endocrinologica 2025, che conferma Modena come punto di riferimento nazionale e internazionale per la ricerca e l'aggiornamento scientifico, sarà inoltre occasione di ...