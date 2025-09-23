Video del traffico a porta San Felice a Bologna

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sposta il cantiere del tram e cambia (in maniera permanente) l'assetto delle corsie: code e arrabbiature degli automobilisti. Video Giovanni Di Caprio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

video del traffico a porta san felice a bologna

© Ilrestodelcarlino.it - Video del traffico a porta San Felice a Bologna

In questa notizia si parla di: traffico - porta

Incidente a Porta Aurea, scontro fra due auto: traffico in tilt

Firenze: traffico caos per sciopero tramvia e bus e primo giorno di scuola. Code sui viali e a Porta Romana

Variante Aurelia, scontro tra auto dopo l'uscita Porta a Terra: traffico a rilento in direzione sud

Idranti e lacrimogeni, caos in tangenziale e Stalingrado: otto fermati| VIDEO; Bologna, maxi ingorgo dopo la partita: code infinite e traffico in tilt; Traffico in tilt a Bologna: corteo pro Palestina, sciopero nazionale, cantieri del tram e Cersaie.

video traffico porta sanTraffico a Bologna, da oggi la rivoluzione a porta San Felice: come cambia la viabilità (per sempre) - Si sposta il cantiere del tram e ‘invade’ la parte interna del viale: il traffico scorrerà soltanto nella parte verso via Saffi. msn.com scrive

A porta San Felice la rivoluzione del traffico: ecco cosa cambia da oggi - Chiuso il cantiere, la viabilità ha già l’assetto definitivo che manterrà anche quando il tram inizierà a circolare. Riporta bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Video Traffico Porta San