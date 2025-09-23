Video | Achille Polonara pronto per il trapianto contro la leucemia

Ilrestodelcarlino.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 "Non vedo l'ora di affrontare questo intervento: prima si inizia, prima si finisce", dice Polonara prima di sottoporsi all'intervento di trapianto di midollo osseo all'ospedale Sant'Orsola di Bologna per sconfiggere la leucemia mieloide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

