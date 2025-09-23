Viareggio inaugurazione del nuovo Stadio dei Pini | da Del Piero a Pecci parata di campiioni

Viareggio (Lucca), 23 settembre 2025 – Il 24 settembre alle ore 19.30 inaugura ufficialmente lo Stadio dei Pini di Viareggio, che dopo 7 anni riapre allo sport e alla Città. A poche ore dall’apertura dei cancelli si scioglie la riserva sui nomi dei protagonisti: insieme al sindaco Giorgio Del Ghingaro e all’amministrazione comunale, ci saranno Marcello Lippi, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Alessio Tacchinardi, Ciro Ferrara, Eraldo Pecci, Luciano Chiarugi, Luca Cecconi, Roberto Pruzzo, Luciano Spalletti, Stefano Mei, Vitaliano Bonuccelli, Alberto Reccolani, Massimiliano Maddaloni, Greta Adami, Paolo Fornaciari, Nicola Vizzoni, Claudia Coslovich, Veronica Angeloni, Alessandro Petacchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

