Viareggio inaugurazione del nuovo Stadio dei Pini | da Del Piero a Pecci parata di campiioni
Viareggio (Lucca), 23 settembre 2025 – Il 24 settembre alle ore 19.30 inaugura ufficialmente lo Stadio dei Pini di Viareggio, che dopo 7 anni riapre allo sport e alla Città. A poche ore dall’apertura dei cancelli si scioglie la riserva sui nomi dei protagonisti: insieme al sindaco Giorgio Del Ghingaro e all’amministrazione comunale, ci saranno Marcello Lippi, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Alessio Tacchinardi, Ciro Ferrara, Eraldo Pecci, Luciano Chiarugi, Luca Cecconi, Roberto Pruzzo, Luciano Spalletti, Stefano Mei, Vitaliano Bonuccelli, Alberto Reccolani, Massimiliano Maddaloni, Greta Adami, Paolo Fornaciari, Nicola Vizzoni, Claudia Coslovich, Veronica Angeloni, Alessandro Petacchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: viareggio - inaugurazione
Oggi inaugurazione della mostra retrospettiva di Tommaso Vassalle.. ore 17,30 Caffè Così Com'è. Vi aspettiamo!!! #caffecosicome #dal1903 #viareggio #amicidellarte #artecontemporanea #bau #vernissage #inaugurazione #tommasovassalle #versilia #inver - facebook.com Vai su Facebook
Viareggio, inaugurazione del “nuovo” Stadio dei Pini: da Del Piero a Pecci, parata di campiioni; Rinviata l’inaugurazione dello Stadio dei Pini a Viareggio; Viareggio, slitta l'inaugurazione dello stadio Dei Pini: il motivo e quando potrà essere recuperata.
L’inaugurazione dello Stadio dei Pini in diretta su NoiTv - Secondo i rumors dell’ultima ora, tra gli ospiti potrebbero esserci Alessandro Del Piero, Paolo Maldini, Francesco Totti e Gabriel Batistuta ... Da noitv.it
Viareggio ritrova lo Stadio dei Pini: moderno e sostenibile - Restituito alla città l’impianto “Torquato Bresciani”, rinnovato nel segno della sostenibilità e della memoria sportiva. intoscana.it scrive