Viaggio nella poesia del Novecento insieme al professore Marino Biondi
L'associazione Poesis, dopo la pausa estiva, riprende gli appuntamenti letterati. Domenica 28 settembre nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana si terrà un incontro dal titolo "Viaggio nella poesia di un secolo, ipotesi antologica del Novecento'. A guidare l'appuntamento sarà il professor. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Francesca Tamani firma la prefazione italiana di Fiabe Floreali di Louisa May Alcott: un viaggio tra natura, poesia e pedagogia
Campania Teatro Festival: il viaggio dell’11 luglio tra poesia, ribellione e amore nei luoghi della città
"Pillole di me", il nuovo show di Alessandro Benvenuti: viaggio tra poesia, comicità e memoria
"La poesia del Novecento? Un viaggio nell’anima del secolo." Il poeta @silvioraffo incanta Bitonto con la sua lectio sulla produzione poetica del Novecento, tra voci immortali e sensibilità contemporanee. Sala degli Specchi, Palazzo Gentile Evento a c - facebook.com Vai su Facebook
Un viaggio in versi negli ultimi quarant’anni del Novecento - Questi versi non compaiono nell’ultimo libro di Paolo Fabrizio ... ilmanifesto.it scrive
Un viaggio teatrale con Alda Merini tra poesie e canzoni - Il teatro dell'oratorio di Sovico ospiterà domenica sera lo spettacolo "In viaggio con Alda", dedicato alla poetessa Alda Merini e alle sue intense poesie del Novecento. Come scrive ilgiorno.it