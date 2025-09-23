Viaggio alla scoperta del Portogallo

La capitale portoghese si sveglia ogni mattina con il suono dei tram gialli che scivolano sui binari lucidi, mentre il sole atlantico illumina le facciate rivestite di azulejos che raccontano storie di mare e navigatori. Lisbona è una città che sa trasformare ogni angolo in un palcoscenico naturale, dove il passato e il presente danzano insieme sui sette colli che la caratterizzano. Il Bairro Alto si anima al tramonto quando dalle taverne tradizionali escono le prime note malinconiche del fado, quella musica dell'anima che parla di saudade, nostalgia e amore perduto. Le voci rauche dei fadisti accompagnano la sera mentre i vicoli acciottolati si riempiono di locali e visitatori attratti dall'atmosfera autentica che qui resiste al tempo.

