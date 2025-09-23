Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-09-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo dal diramazione Roma sud della A1 Dove troviamo code per traffico intenso tra Torrenova e Raccordo Anulare verso quest'ultimo e siamo sul raccordo anulare Code in interna tra lo svincolo casi di Nello svincolo Appia rallentamenti e code anche sul tratto Urbano della A24 tra raccordo tangenziale est verso il centro cose su via Pontina all'altezza di Pomezia in direzione Roma e code tra via dei Laghi raccordo anulare sulla Appia sempre verso la capitale infine sulla Salaria e sulla Flaminia code verso il centro a partire dalla raccordo anulare ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano oggi per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
