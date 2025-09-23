Via Statuto pista ciclabile in ritardo | E intanto per i lavori traffico nel caos

Ecodibergamo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VIABILITÀ. I residenti segnalano i forti disagi: «Tempi troppo lunghi per fare 450 metri». Rota: «Pronta per fine mese». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

via statuto pista ciclabile in ritardo e intanto per i lavori traffico nel caos

© Ecodibergamo.it - Via Statuto, pista ciclabile in ritardo: «E intanto per i lavori traffico nel caos»

In questa notizia si parla di: statuto - pista

Via Statuto, si allarga il marciapiede. Spazio a 410 metri di pista ciclabile

Via Statuto, pista ciclabile in ritardo: «E intanto per i lavori traffico nel caos»; Via Statuto, si allarga il marciapiede. Spazio a 410 metri di pista ciclabile; Adrano, al via riqualificazione ex fermata FCE zona “Cappellone”.

via statuto pista ciclabileVia Statuto, pista ciclabile in ritardo: «E intanto per i lavori traffico nel caos» - I residenti segnalano i forti disagi: «Tempi troppo lunghi per fare 450 metri». Segnala ecodibergamo.it

Via Statuto, si allarga il marciapiede. Spazio a 410 metri di pista ciclabile - L’opera promossa dal Comune di Bergamo rientra nella linea di finanziamento Pnrr sulla «mobilità dolce», capitolo da 1,4 milioni di euro che comprende anche un’altra ciclabile (il cui cantiere è ... Da ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Via Statuto Pista Ciclabile