Decibel fuori controllo, centinaia di persone stipate in poche decine di metri e caos fino a notte fonda. Con la fine del weekend, il Comitato Residenti Centro Storico denuncia una situazione di profondo disagio localizzata, in particolare, nei pressi di via Gallucci. Come hanno voluto premettere i cittadini, la loro segnalazione non vuole ostacolare l’attività dei locali, ma è finalizzata a cercare un compromesso tra la ‘movida’ e le esigenze di chi abita in centro. "Dal nostro punto di vista – spiegano i residenti – la presenza dei locali non è soltanto positiva perché porta vitalità al centro storico, ma rappresenta uno dei motivi stessi per cui molti di noi hanno scelto di vivere qui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Gallucci, il comitato: "Movida fino a tarda ora. Situazione fuori controllo"