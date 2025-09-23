Via Gallucci il comitato | Movida fino a tarda ora Situazione fuori controllo
Decibel fuori controllo, centinaia di persone stipate in poche decine di metri e caos fino a notte fonda. Con la fine del weekend, il Comitato Residenti Centro Storico denuncia una situazione di profondo disagio localizzata, in particolare, nei pressi di via Gallucci. Come hanno voluto premettere i cittadini, la loro segnalazione non vuole ostacolare l’attività dei locali, ma è finalizzata a cercare un compromesso tra la ‘movida’ e le esigenze di chi abita in centro. "Dal nostro punto di vista – spiegano i residenti – la presenza dei locali non è soltanto positiva perché porta vitalità al centro storico, ma rappresenta uno dei motivi stessi per cui molti di noi hanno scelto di vivere qui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: gallucci - comitato
Comitato Piazza Milano | Jesolo - facebook.com Vai su Facebook
Via Gallucci, il comitato: Movida fino a tarda ora. Situazione fuori controllo; Movida ’selvaggia’. Tensione tra residenti e gestori dei locali. Volano le denunce; Movida in centro storico, il comitato dei residenti: Sì al divertimento, ma con delle regole.
Via Gallucci, il comitato: "Movida fino a tarda ora. Situazione fuori controllo" - I residenti: "Sabato scorso dj set e musica alta a mezzanotte: non si riesce a dormire. msn.com scrive
Una movida ’ecologica’. In via Gallucci arrivano i bicchieri riutilizzabili - Oltre 5mila bicchieri riutilizzabili per sostituirne 4mila chili monouso all’anno. Da ilrestodelcarlino.it