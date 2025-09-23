Via Galilei traffico in tilt all' uscita dalle scuole | Colpa anche dei cantieri al Cisternone la Municipale regoli la viabilità

Livornotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle problematiche relative ai parcheggi dei motorini per gli studenti delle scuole superiori di via Galilei, con i conseguenti interventi della polizia municipale, a una situazione del traffico considerata “insostenibile”. In particolare modo alle 13 e alle 14, ovvero nei momenti della giornata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: galilei - traffico

Incidente in via Galilei, in tre all’ospedale Bufalini; Referendum a Palermo, caos dopo il voto: tre ore di fila e traffico in tilt per consegnare i plichi con le schede; Auto esce di strada e abbatte un cancello: donna soccorsa in codice rosso.

via galilei traffico tiltDuri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia - A Calenzano, in provincia di Firenze, diventa un caso il deltaplano che accompagna, tra gl ... Lo riporta ilfoglio.it

Riaprono le scuole, a Roma traffico in tilt: fino a 30 minuti per fare 4 chilometri - Intorno alle 8, la velocità media delle auto in città era inferiore ai 20 chilometri orari ... Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Via Galilei Traffico Tilt