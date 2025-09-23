Via Galilei traffico in tilt all' uscita dalle scuole | Colpa anche dei cantieri al Cisternone la Municipale regoli la viabilità
Dalle problematiche relative ai parcheggi dei motorini per gli studenti delle scuole superiori di via Galilei, con i conseguenti interventi della polizia municipale, a una situazione del traffico considerata “insostenibile”. In particolare modo alle 13 e alle 14, ovvero nei momenti della giornata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: galilei - traffico
Migliora la viabilità in via Nievo. La giunta approva l’apertura e l’utilizzo della traversa di collegamento con via Galilei in corrispondenza della scuola “Don Milani”. L’assessore Marco Di Carlo: “ Una novità preziosa per la fluidità del traffico in una zona ad alto fl - facebook.com Vai su Facebook
Agosto da record per Toscana Aeroporti. Pisa si conferma hub del traffico nazionale Più di un milione di transiti. Record assoluto per il Galilei (686 mila passeggeri) https://cascinanotizie.it/agosto-da-record-toscana-aeroporti-pisa-si-conferma-hub-del-traffico-n - X Vai su X
Incidente in via Galilei, in tre all’ospedale Bufalini; Referendum a Palermo, caos dopo il voto: tre ore di fila e traffico in tilt per consegnare i plichi con le schede; Auto esce di strada e abbatte un cancello: donna soccorsa in codice rosso.
Duri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia - A Calenzano, in provincia di Firenze, diventa un caso il deltaplano che accompagna, tra gl ... Lo riporta ilfoglio.it
Riaprono le scuole, a Roma traffico in tilt: fino a 30 minuti per fare 4 chilometri - Intorno alle 8, la velocità media delle auto in città era inferiore ai 20 chilometri orari ... Si legge su romatoday.it