via cimabue circolo tennis grosseto inaugurato il nuovo campo in terra rossa al coperto

Inaugurata la nuova struttura del Circolo Tennis Grosseto. Taglio del nastro in via Cimabue per la nuova struttura coperta per il tennis, alla presenza dei soci e della squadra neocampionessa italiana Under 16. Si tratta di un campo, il numero sette, con copertura fissa realizzato con un investimento di 140mila euro, sostenuto dal Circolo Tennis Grosseto. La struttura consentirà a tutti i soci di poter giocare durante l’intero anno in un ulteriore campo in terra rossa che si aggiunge ai quattro esistenti. All’inaugurazione erano presenti l’assessore comunale allo Sport Fabrizio Rossi, l’assessore alle Politiche giovanili Angela Amante, l’assessore alla Cultura Luca Agresti e l’assessore al Bilancio Simona Rusconi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

