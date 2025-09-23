Via Carducci ancora invasa dai rifiuti Zannini responsabile del fallimento
Torna ad accendersi lo scontro politico sul tema dei rifiuti. A parlare è Antonio Belli, esponente di Fratelli d’Italia di Mondragone, che denuncia ancora una volta la situazione critica di via Giosuè Carducci, strada da anni al centro di segnalazioni per cumuli di spazzatura abbandonata e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: carducci - invasa
LA BIBLIOTECA DI PIETRASANTA LO 2025 Sarà la biblioteca comunale "Giosuè Carducci" a inaugurare le iniziative legate al 2° "Spes Fest", il festival letterario promosso da BiblioLucca che quest'anno propone il tema "Sguardi d'inclusione, convivere nelle - facebook.com Vai su Facebook
“Via Carducci ancora invasa dai rifiuti, Zannini responsabile del fallimento”; Mestre, l'esasperazione dei residenti: via Carducci invasa da senzatetto e alcolizzati; Invasa dai rifiuti, l’oasi ridotta a una discarica ogni fine settimana: “Scene indecorose, via i cassonetti”.
Invasa dai rifiuti, l’oasi ridotta a una discarica ogni fine settimana: “Scene indecorose, via i cassonetti” - Curno (Bergamo) – L’ultimo episodio, quello che ha spinto l’amministrazione comunale ad adottare il pugno duro, è accaduto a Ferragosto, quando diversi avventori, dopo una giornata trascorsa all’aria ... Scrive ilgiorno.it