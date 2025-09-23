Via Carducci ancora invasa dai rifiuti Zannini responsabile del fallimento

Casertanews.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna ad accendersi lo scontro politico sul tema dei rifiuti. A parlare è Antonio Belli, esponente di Fratelli d’Italia di Mondragone, che denuncia ancora una volta la situazione critica di via Giosuè Carducci, strada da anni al centro di segnalazioni per cumuli di spazzatura abbandonata e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carducci - invasa

Via Carducci ancora invasa dai rifiuti, Zannini responsabile del fallimento”; Mestre, l'esasperazione dei residenti: via Carducci invasa da senzatetto e alcolizzati; Invasa dai rifiuti, l’oasi ridotta a una discarica ogni fine settimana: “Scene indecorose, via i cassonetti”.

Invasa dai rifiuti, l’oasi ridotta a una discarica ogni fine settimana: “Scene indecorose, via i cassonetti” - Curno (Bergamo) – L’ultimo episodio, quello che ha spinto l’amministrazione comunale ad adottare il pugno duro, è accaduto a Ferragosto, quando diversi avventori, dopo una giornata trascorsa all’aria ... Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Via Carducci Invasa Rifiuti