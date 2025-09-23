Via alla terza edizione della Verdi SPIP Parade

Parmatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spirito festoso del Verdi Off abbraccia il cuore industriale del Quartiere SPIP di Parma sabato 27 settembre 2025, a partire dalle ore 15.00 (ingresso libero con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it), con la Verdi SPIP Parade, giunta alla sua III edizione, la festa di musica, teatro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terza - edizione

Terza edizione di "Scambiamoci il paese", il pranzo conviviale per imparare a conoscere nuove culture

Black Carpet Awards 2025, annunciati i protagonisti della Terza Edizione con Naomi Campbell madrina d’eccezione

Black Carpet Awards, al via la terza edizione

Via alla terza edizione della Verdi SPIP Parade; CINEMA IN VERDE 2025; La terza edizione di Harmony Award #StopViolence.

Al via la terza edizione del Gerrei Astrofest - Dal 17 maggio all'8 giugno, il Gerrei si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico privilegiato per chi desidera avvicinarsi al mondo dell'astronomia con la terza edizione del Gerrei Astrofest, ... Secondo unionesarda.it

Al via la terza edizione del Gerrei Astrofest - Torna anche nel 2025 il festival di astronomia organizzato in Sardegna dall’Istituto nazionale di astrofisica in collaborazione con il Gal Sgt e l’Unione dei comuni del Gerrei. Da media.inaf.it

Cerca Video su questo argomento: Via Terza Edizione Verdi