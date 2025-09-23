Via a nuovo corso antifumo di Lilt Firenze | Il 70% dei partecipanti riesce a smettere

Firenze, 23 settembre 2025 – Dal 7 ottobre fino al 14 novembre gli incontri per smettere di fumare. Il nuovo corso antifumo, che andrà avanti fino al 14 di novembre, della durata di un’ora e mezza, si terrà martedi’ 7 e venerdì 10 ottobre, martedì 14 e venerdì 17 ottobre, martedì 21 ottobre, martedì 28 ottobre, martedì 4 novembre e venerdì 14 novembre, tutti dalle 19.30 alle 21.00 nella sede Lilt di viale Giannotti a Firenze. A condurli sarà la dottoressa Silvia Marini, psicologa-psicoterapeuta collaboratrice LILT, con esperienza specifica in percorsi di disassuefazione. “Smettere di fumare è possibile: il 70% di chi frequenta i corsi antifumo organizzati da Lilt Firenze raggiunge l’obiettivo – spiega la dottoressa -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

