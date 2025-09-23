Veterinario aggredito in clinica a Lecce nei guai per violenza privata madre e due figli

LECCE - Spinto con le spalle al muro, insultato e minacciato: è quello che ha subito un veterinario mentre era in servizio in una clinica a Lecce, la mattina del 17 gennaio del 2024, da parte di una donna di 55 anni e dei suoi due figli, di 24 e di 20 anni, residenti ad Arnesano, che lo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: veterinario - aggredito

Veterinario aggredito mentre lavorava, ferma condanna dei colleghi: "Grave episodio, siamo al suo fianco"

Nella quarta puntata del nostro podcast il veterinario Alessandro De Guelmi parlerà dei casi di aggressione da parte di plantigradi avvenute negli ultimi anni in Trentino - facebook.com Vai su Facebook

Veterinario aggredito in clinica a Lecce, nei guai per violenza privata madre e due figli; Il cane muore in clinica, veterinari aggrediti con pugni e mazze.

Il cane muore in clinica e la proprietaria denuncia i veterinari: «Stava bene prima della flebo» - Cane muore dopo un'iniezione e la proprietaria denuncia la clinica veterinaria: «Il mio chihuahua stava bene ed è morto dopo una semplice iniezione». Secondo msn.com