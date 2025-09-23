Vespe mettono in fuga una 73enne da casa sua l'esperto | Sempre più difficile localizzare i nidi

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a Tor Bella Monaca dove è stato trovato un nido di vespe orientalis particolarmente aggressivo: gli insetti hanno messo in fuga la padrona di casa e hanno colpito gli altri condomini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vespe - mettono

Vespe mettono in fuga una 73enne da casa sua, l'esperto: Sempre più difficile localizzare i nidi.

vespe mettono fuga 73enneVespe mettono in fuga una 73enne da casa sua, l’esperto: “Sempre più difficile localizzare i nidi” - Paura a Tor Bella Monaca dove è stato trovato un nido di vespe orientalis particolarmente aggressivo: gli insetti hanno messo in fuga la padrona di casa ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Vespe Mettono Fuga 73enne