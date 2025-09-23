Vespe mettono in fuga una 73enne da casa sua l'esperto | Sempre più difficile localizzare i nidi
Paura a Tor Bella Monaca dove è stato trovato un nido di vespe orientalis particolarmente aggressivo: gli insetti hanno messo in fuga la padrona di casa e hanno colpito gli altri condomini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: vespe - mettono
- Quando le Vespe si mettono in rosa - Un successo il raduno del Vespa Club Cavarzere. #cavarzere #vespa #rosa #raduno - facebook.com Vai su Facebook
#Juve Stabia - Le vespe mettono la Reggiana nel mirino, il match di sabato ha il sapore della rivincita Gli emiliani negli ultimi anni hanno spesso conquistato al Menti risultati preziosi, mister Abate valuta le contromisure per ottenere la prima vit… https://ift.tt/q1j - X Vai su X
Vespe mettono in fuga una 73enne da casa sua, l'esperto: Sempre più difficile localizzare i nidi.
Vespe mettono in fuga una 73enne da casa sua, l’esperto: “Sempre più difficile localizzare i nidi” - Paura a Tor Bella Monaca dove è stato trovato un nido di vespe orientalis particolarmente aggressivo: gli insetti hanno messo in fuga la padrona di casa ... Riporta fanpage.it