Vescovo compagno e comunista | Belpietro perde in tribunale e deve risarcire l’arcidiocesi di Modena-Nonantola

Maurizio Belpietro, giornalista ed editore de La Verità, è stato condannato al risarcimento dei danni a favore di monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola, vescovo di Carpi e vicepresidente della Cei per l’Italia settentrionale. Al centro la “natura diffamatoria” dell’articolo “ Il «compagno» mons. Castellucci rivendica i maxi bonifici a Casarini” con sottotitolo “con un articolo sull’«Unità» (con tanto di stella rossa marxista di fianco alla firma) l’arcivescovo di Modena esce allo scoperto e ci dà una notizia: i fondi di Mediterranea sono ancora più sostanziosi di quelli fino ad ora svelati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vescovo “compagno” e “comunista”: Belpietro perde in tribunale e deve risarcire l’arcidiocesi di Modena-Nonantola

In questa notizia si parla di: vescovo - compagno

