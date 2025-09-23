VerticalMovie 2025 | il Festival del cinema in formato verticale torna a Roma per l’8ª edizione
VerticalMovie, torna alla Casa del Cinema di Roma il primo Festival internazionale dedicato ai video in formato 9:16, nato per raccontare il presente con uno sguardo nuovo con storie provenienti da tutto il mondo. È stata presentata il 23 settembre a Palazzo Valentini, a Roma, l’8ª edizione del VerticalMovie, il primo festival internazionale dedicato esclusivamente agli audiovisivi in formato verticale, nato nel 2018 da un’intuizione del direttore artistico Salvatore Marino. L’evento si svolgerà sabato 4 ottobre 2025 presso la Casa del Cinema e rappresenta oggi un punto di riferimento per chi vuole raccontare il presente attraverso un nuovo linguaggio visivo, nato dal nostro vivere digitale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
