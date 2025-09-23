Vertical Movie | l' ottavo festival internazionale di audiovisivi in formato verticale il 4 ottobre a Roma
E' stato presentata a Roma l'ottava edizione di Vertical Movie, festival internazionale di audiovisivi in formato verticale diretto da Salvatore Marino. Il via il 4 ottobre alla Casa del Cinema. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: vertical - movie
Le voce dei partecipanti – Corso Vertical Box Bologna - Edizioni Martina Nel video trovate alcune delle recensioni e impressioni a caldo di chi ha partecipato alla giornata di formazione. Grazie di cuore a tutti i colleghi che hanno partecipato per l’entusias - facebook.com Vai su Facebook
Vertical Movie: l'ottavo festival internazionale di audiovisivi in formato verticale il 4 ottobre a Roma; Communiqué de presse - Premi dell'ottavo Festival Internazionale del Film Documentario Golden Tree.
Vertical Movie: l'ottavo festival internazionale di audiovisivi in formato verticale il 4 ottobre a Roma - E' stato presentata a Roma l'ottava edizione di Vertical Movie, festival internazionale di audiovisivi in formato verticale diretto da Salvatore Marino. comingsoon.it scrive
Vertical Movie Festival: al via la settima edizione dell'evento che dà spazio alla creatività delle giovani generazioni - Opening il 4 dicembre alle ore 19:00 presso gli Studi di Cinecittà Il Festival è ideato e diretto da Salvatore ... Lo riporta leggo.it