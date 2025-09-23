Verstappen al Max Ferrari nel caos

Nuova puntata ricca di motori e adrenalina! Analizziamo il Gran Premio di Formula 1 in Azerbaijan, con l’ennesima vittoria di Max Verstappen, mentre Oscar Piastri finisce a muro e Lando Norris non sfrutta l’occasione dello “zero” del compagno di squadra. In casa Ferrari continuano problemi e tensioni: i piloti appaiono sempre più sfiduciati, mentre Frederic Vasseur continua a mostrare un ottimismo che sembra fuori luogo. Nella seconda parte del programma ci spostiamo in MotoGP con la preview del Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi: Marc Marquez a caccia del ritorno al successo, Pecco Bagnaia alla ricerca del riscatto dopo un periodo difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it

