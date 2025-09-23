Verso le regionali | La mia candidatura vicina alle persone
CASTELFRANCO "Mi candido per portare in Regione una politica vicina alle persone, concreta e partecipata. La mia esperienza di sindaco mi ha insegnato che la politica ha senso solo se resta tra la gente. È questo il bagaglio che porto con me in questa nuova sfida". Sono le parole di Gabriele Toti, 49 anni, ex sindaco di Castelfranco e ora funzionario del Comune di Fucecchio dopo aver lavorato al Comune di Milano e a Carmignano, candidato alla Regione nella lista del Partito Democratico in provincia di Pisa. Toti lavorerà per una " sanità vicina, con più medici e servizi sul territorio, Case della Salute realmente operative, Punti di intervento rapido per alleggerire la pressione degli accessi al pronto soccorso" e porrà una "forte attenzione al lavoro, penso in particolare al Distretto di Santa Croce, dignità, con sostegni a famiglie, imprese, artigiani e professionisti, e investimenti in edilizia pubblica per dare stabilità abitativa". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: verso - regionali
Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Verso le regionali, Michelotti: “Melonizziamo la Toscana. Prato? Si imbarazzi il Pd”
Verso le Regionali in Puglia, PD al lavoro su liste. “Eleggere giovani e donne” - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali Toscana, il sondaggio: Giani verso il 58%, Tomasi sotto di 18 punti, Bundu non sfonda il 2% Sondaggio Noto per Qn-La Nazione: il Pd al 36%, FdI si fermerebbe al 19%. La lista del governatore uscente, trainata dai renziani, arriva all'8% - X Vai su X
Verso le regionali: La mia candidatura vicina alle persone; Verso le regionali, Scaramelli si presenta: Agricoltura, sanità e infrastrutture al centro del mio programma; Regionali, Emiliano: Confermo la mia candidatura.
Verso le regionali: "La mia candidatura vicina alle persone" - "Mi candido per portare in Regione una politica vicina alle persone, concreta e partecipata. Come scrive lanazione.it
Verso le regionali, Ciaffarafà incontra i cittadini: “L’Amiata al centro del mio programma” - Riccardo Ciaffarafà, candidato di Forza Italia Grosseto alle elezioni regionali, allestisce un gazebo a Castel del Piano ... Segnala grossetonotizie.com