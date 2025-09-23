Verso le regionali | La mia candidatura vicina alle persone

CASTELFRANCO "Mi candido per portare in Regione una politica vicina alle persone, concreta e partecipata. La mia esperienza di sindaco mi ha insegnato che la politica ha senso solo se resta tra la gente. È questo il bagaglio che porto con me in questa nuova sfida". Sono le parole di Gabriele Toti, 49 anni, ex sindaco di Castelfranco e ora funzionario del Comune di Fucecchio dopo aver lavorato al Comune di Milano e a Carmignano, candidato alla Regione nella lista del Partito Democratico in provincia di Pisa. Toti lavorerà per una " sanità vicina, con più medici e servizi sul territorio, Case della Salute realmente operative, Punti di intervento rapido per alleggerire la pressione degli accessi al pronto soccorso" e porrà una "forte attenzione al lavoro, penso in particolare al Distretto di Santa Croce, dignità, con sostegni a famiglie, imprese, artigiani e professionisti, e investimenti in edilizia pubblica per dare stabilità abitativa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

