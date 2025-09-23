Verso la Coppa Italia Aquile di scena domani al Tardini Mister D’Angelo verso il turn over

Nelle prossime due settimane lo Spezia si giocherà una buona fetta di credibilità, in un tour de force di quattro partite dalle quali si attendono punti e prestazioni. Tralasciando il match di Coppa Italia di domani a Parma che, oggettivamente, alla luce del pessimo avvio di campionato, non può davvero rivestire un’importanza prioritaria, le attenzioni maggiori dovranno essere riversate sulle difficili gare esterne di Venezia (sabato 26 settembre) e Reggio Emilia (martedì 30 settembre) e il match casalingo contro il Palermo (4 ottobre). Urge un’inversione di rotta non solo in termini di prestazioni ma anche di punti, perché sebbene si sia solo alla quarta giornata di campionato, non si può perdere ulteriore terreno in classifica, con conseguente malumore crescente della piazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

