Verso il nuovo Ponte dell’Uccellino | giovedì chiude il ponte bailey per i lavori finali

Modenatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È quasi conclusa la realizzazione della rotatoria tra il nuovo Ponte dellUccellino sul fiume Secchia, tra Modena e Soliera, e strada Morello Confine, già parzialmente percorribile.E per consentire l’asfaltatura della rotatoria stessa e la posa della segnaletica definitiva, giovedì 25 settembre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

