Verona Juve Rocchi rivela | Braccio Joao Mario? Non era rigore decisione errata Orban era da cartellino rosso al VAR liquidano troppo velocemente il fatto Tudor aveva ragione

Verona Juve, il designatore Gianluca Rocchi a Open Var ha commentato così i due episodi Orban Gatti e rigore per braccio di Joao Mario. Un “mea culpa” che non lascia spazio a interpretazioni, un errore che pesa come un macigno sulla classifica. Il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, è intervenuto a Open VAR e ha ammesso senza mezzi termini: il calcio di rigore concesso al Verona contro la Juventus era un errore. Una presa di posizione netta, che dà ragione alle furiose proteste bianconere. MOVIOLA VERONA JUVE: GLI EPISODI DUBBI DEL MATCH “Decisione errata”: il mea culpa di Rocchi. L’episodio incriminato è il tocco di braccio di Joao Mario, che ha portato al pareggio del Verona e ha fermato la corsa della Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Verona Juve, Rocchi rivela: «Braccio Joao Mario? Non era rigore, decisione errata. Orban era da cartellino rosso, al VAR liquidano troppo velocemente il fatto. Tudor aveva ragione»

