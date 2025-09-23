Verona Juve multata la curva dei padroni di casa dopo il match di campionato di sabato | la decisione e il motivo
Verona Juve, la decisione del Giudice Sportivo Serie A dopo il match del Bentegodi: il club scaligero sanzionato per i cori insultanti dei suoi tifosi. Il giorno dopo il quarto turno di campionato, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo della Serie A. Tra le società sanzionate figura anche l’ Hellas Verona, multato a causa del comportamento di una parte della sua tifoseria durante il match casalingo di sabato scorso contro la Juve, terminato con il risultato di 1-1. Giudice Sportivo Serie A: la sanzione per il Verona. Nel comunicato ufficiale diramato dalla Lega, si legge che al club scaligero è stata inflitta un’ammenda di 3000 euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
