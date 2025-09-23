Verona Juve ancora Calvarese | Eccessivo il richiamo del VAR sul braccio di Joao Mario Orban? Se Rapuano avesse estratto il rosso…

Verona Juve, l’ex arbitro Calvarese ha commentato così gli episodi da moviola che riguardano Joao Mario e Orban Gatti. Una direzione di gara insufficiente, con tante imprecisioni tecniche e due errori gravi che hanno penalizzato la Juventus. È durissima l’analisi dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sulla prestazione del fischietto Rapuano in Verona-Juve. Sul suo canale YouTube, ha bocciato senza appello le due decisioni chiave del match. Rigore per il Verona? “Richiamo VAR eccessivo”. Il primo, grande errore, secondo Calvarese, è il calcio di rigore concesso al Verona per il tocco di mano di Joao Mario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Verona Juve, ancora Calvarese: «Eccessivo il richiamo del VAR sul braccio di Joao Mario. Orban? Se Rapuano avesse estratto il rosso…»

