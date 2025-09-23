Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Hideo Kojima ha cambiato Death Stranding 2 dopo i feedback positivi dei giocatori? Facciamo chiarezza game-experience.it
La mistica della destra Usa. “Da Capitol Hill a Kirk. Trump cavalca le paure” quotidiano.net
Milan-Lecce, si avvicina l’esordio dal primo minuto di Nkunku? pianetamilan.it
“Fatto a pezzi e chiuso in un sacco”. Orrore in Italia, trovato così: scena spaventosa thesocialpost.it
“Punse tre donne”. Chiesto rito alternativo per l’aggressore di Pisa. Discussione a marzo lanazione.it
Global Sumud Flotilla live tracker, dove si trova? Israele: «Date gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza». ... ilmessaggero.it
Assemblea Onu, oggi il dibattito generale: Trump incontra Zelensky e leader Ue
(Adnkronos) – In un contesto contrassegnato da una profonda crisi di liquidità, anche a causa dei m... ► webmagazine24.it
Almanacco del 23 settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino ... ► arezzonotizie.it
San Pio da Pietrelcina: il Santo del 23 settembre e la sua eredità spirituale
La vita di San Pio Padre Pio trascorse gran parte della sua vita nel convento di San Giovanni Roton... ► quotidiano.net
?Luca De Carlo (FdI): «Stefani? È l?indicazione della Lega, non è il nome del centrodestra»
A Pontida, parlando con i giornalisti, Luca Zaia ha detto: «In Veneto se il candidato sarà della Leg... ► ilgazzettino.it
Intervista all’eurodeputato Fernand Kartheiser: la volontà dei moldavi va rispettata; l’aiuto di Bruxelles al partito della presidente Sandu dimostra la scarsa fiducia nella sua popolarità; la Commissione vuole stringere il controllo sui processi democratici dei Paesi membri e non.
Il 28 settembre si terranno in Moldavia le elezioni parlamentari. Per il mainstream il Paese è sost... ► api.follow.it
La riforma elettorale e le trappole che la sinistra deve evitare
Ci risiamo: le cronache politiche raccontano della ferma intenzione, da parte di Giorgia Meloni, di... ► ilmanifesto.it
Migliori serie tv western per appassionati di film classici
I Western classici rappresentano ancora oggi il pilastro fondamentale del genere, ma non costituisc... ► jumptheshark.it
Scena dopo i titoli di coda di superman: la scelta controversa di james gunn nel dcu
Le scene post-credit di un film rappresentano spesso un momento atteso dai fan, utili per introdurr... ► jumptheshark.it
Hideo Kojima ha cambiato Death Stranding 2 dopo i feedback positivi dei giocatori? Facciamo chiarezza
Negli ultimi mesi si è diffusa l’idea che Hideo Kojima avesse modificato Death Stranding 2 dopo i t... ► game-experience.it
Avvistati droni, chiusi gli aeroporti di Copenhagen e Oslo: decine di voli cancellati e dirottati
Lo stop ai movimenti dalle 20.26. La polizia locale parla di 2-3 droni «di grandi dimensioni» nei... ► corriere.it
Corteo per Gaza a Bologna: lancio di bici, mazze, tronchi e 5 agenti feriti. Arresti e denunce
Bologna, 23 settembre 2025 – Hanno usato di tutto per attaccare la polizia. Cartelli stradali, bott... ► ilrestodelcarlino.it
Classifica finale Pallone d'Oro 2025: McTominay davanti a Lautaro, Bellingham e Haaland
A Parigi nella serata di lunedì è stato assegnato il Pallone d'Oro 2025, l'ambito premio a cura di... ► napolitoday.it
Gta 6 file grande potrebbe deludere gli appassionati e saturare la memoria
Il grande interesse per Grand Theft Auto 6 è accompagnato da una crescente preoccupazione riguardo ... ► jumptheshark.it
Il disastro di Pertusola. Nessun responsabile: “Evento imprevedibile”
La Spezia, 23 settembre 2025 – I danneggiamenti provocati dalla motonave Le Rif, finita alla deriva... ► lanazione.it
Risposte in aula per persona 5 royal: guida completa
All’interno di Persona 5 Royal, la gestione delle statistiche sociali riveste un ruolo fondamentale... ► jumptheshark.it
In cerca della conferma il presidente promette nuovi ospedali
In campagna elettorale gli elettori marchigiani hanno familiarizzato con sigle come Zes e Tav, acro... ► ilmanifesto.it
Recensione di thief of night: il sequel oscuro di holly black brilla
Il nuovo volume della saga di Holly Black, Thief of Night, si propone come un seguito ricco di svil... ► jumptheshark.it
Franchise in crisi si trasformano in un videogioco LEGO
Le serie di franchise popolari spesso trovano nuova vita attraverso le versioni videoludiche, offre... ► jumptheshark.it
Ransom canyon stagione 2: abbandoni nel cast principale
annuncio di cambiamenti nel cast di Ransom Canyon per la seconda stagione La serie televisiva Ranso... ► jumptheshark.it
Tekla Taidelli, «mi sono iscritta alla lista dei registi maledetti»
Non basta mai, la dipendenza è un vortice infinito in un’esistenza grigia come quella di Leo (David... ► ilmanifesto.it
Worlds 2025: League of Legends Esports rinnova il design e conferma gli interpreti della cerimonia di apertura, G.E.M e Anyma
Riot Games ha annunciato oggi i punti salienti per il 15° anniversario di League of Legends Esports... ► game-experience.it
La Metro non fa dietrofront
La Metro di Marghera ha confermato l'intenzione di chiudere il punto vendita di Colombara. Nessun ... ► veneziatoday.it
Big Brother 27: rivelati i finalisti dopo l’eviction speciale
aggiornamenti sulla fase finale di big brother 27 La stagione 27 di Big Brother continua a suscitar... ► jumptheshark.it
Buon compleanno Gino Paoli, Bruce Springsteen, Julio Iglesias
Buon compleanno Gino Paoli, Bruce Springsteen, Julio Iglesias, Antonio Delitala, Massimo Luigi Salv... ► romadailynews.it
Droni sospetti sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo, scali chiusi decine voli deviati: code di passeggeri rimasti a terra
Circa cinquanta voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali. È il bilancio di una serata di ... ► ilmessaggero.it
Big Brother 27 settimana 11: rivelato il secondo vincitore dell’HOH
l’assegnazione del nuovo capo della casa nel corso della settimana 11 di big brother 27 Nel contest... ► jumptheshark.it
«Il riconoscimento va bene, ma ora fermate Israele»
Nella sede del Medical Relief di Ramallah troviamo una forte agitazione. Ma non per i riconosciment... ► ilmanifesto.it
Il mondo della scuola per Gaza. Poesie, riflessioni, approfondimenti: “Qui si parla di diritti calpestati”
Pistoia, 23 settembre 2025 – Anche il mondo della scuola si è mobilitato ieri per Gaza, e la provin... ► lanazione.it
«Narciso Boccadoro. Seduttore seriale», omaggio ai romanzi libertini del ’700
Un libro che si intitola Narciso Boccadoro. Seduttore seriale (Graus edizioni, pp. 146, euro 15) gi... ► ilmanifesto.it
Abu Mazen: Chiediamo un cessate il fuoco immediato a Gaza. Hamas consegni armi ad Anp – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 Hamas non avrà alcun ruolo nella governance palestinese. Co... ► open.online
Da Conad il forno per le pizze ad un prezzo mai visto: sembrano quelle fatte in pizzeria
Se stai cercando un forno per le pizze ad un prezzo vantaggioso, c’è un’offerta da sogno alla Conad... ► game-experience.it
Conte sarà urticante ma ha ragione quando dice che il grande mercato è un’altra cosa
Conte sarà urticante ma ha ragione quando dice che il grande mercato è un’altra cosa La premessa è ... ► ilnapolista.it
Colazione sempre più amara. Caffè e cornetto sopra i 3 euro. Tanti aumenti dietro al bancone
Firenze, 23 settembre 2025 – Fare colazione in centro a Firenze è diventato sempre più costoso. Un ... ► lanazione.it
Tra manovre militari e droni, la Flotilla entra nella zona calda
È notte di luna nuova e non c’è terra all’orizzonte. Spezza l’oscurità soltanto la scia luminosa de... ► ilmanifesto.it
Ilaria Salis ora frigna: "Voglio essere processata in Italia, non in Ungheria"
In un'intervista al Corriere della Sera, Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (A... ► liberoquotidiano.it
L'Assemblea Onu parla di riconoscimento Stato Palestina, la sedia di Israele resta vuota – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 22 settembre 2025 La sedia del delegato israeliano all'Onu è rimasta vuota du... ► open.online
Risentimento alla coscia sinistra per Buongiorno
Tempo di lettura: < 1 minutoE’ un risentimento alla coscia sinistra l’infortunio risentito stas... ► anteprima24.it
Marelli: «Al Pisa manca un rigore per step on foot di De Bruyne su Leris»
Luca Marelli, ex arbitro, ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Pisa ha commentato i vari... ► ilnapolista.it
Regole non aggiornate da 20 anni, guru e cordoni non tagliati: i rischi del parto in casa
Chi lo sceglie cerca un’esperienza più autentica e meno medicalizzata. Le professioniste che lo pr... ► milanotoday.it
Via Galilei, traffico in tilt all'uscita dalle scuole: "Colpa anche dei cantieri al Cisternone, la Municipale regoli la viabilità"
Dalle problematiche relative ai parcheggi dei motorini per gli studenti delle scuole superiori di ... ► livornotoday.it
"Dembélé prima di Mbappé", ma i tifosi invocano... Donnarumma! Le reazioni social al Pallone d'oro
La 69esima edizione del Pallone d'oro ha visto trionfare Ousmane Dembélé, che corona così una stagio... ► video.gazzetta.it
Lezione per Mattarella. Ricercatrice empolese scelta per un intervento davanti al Presidente
Empoli, 23 settembre 2025 – “Una giornata così mi ripaga di tanti sacrifici che il mio lavoro compo... ► lanazione.it
Palestina globale, sentimento e movimento
Come si fa a portarsi addosso il peso di quello che sappiamo, che vediamo, che leggiamo ogni giorno... ► ilmanifesto.it
La mistica della destra Usa. “Da Capitol Hill a Kirk. Trump cavalca le paure”
Charlie Kirk ha cercato per mesi di mettere pace fra Donald Trump e Elon Musk e alla fine ce l’ha f... ► quotidiano.net
Billie parla della collaborazione con megan thee stallion in kpop
kpop e collaborazioni internazionali: un focus su “KPOPPED” di Apple TV+ La piattaforma di streamin... ► jumptheshark.it
Pisa, Gilardino: “Dobbiamo crescere, ma devo dire bene ai ragazzi”
Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico del Pisa Alberto Gilardino sottolinea che “sono orgoglio... ► anteprima24.it
Droni, Copenaghen: riapre lo scalo
1.13 L'aeroporto di Copenaghen è stato riaperto dopo la chiusura avvenuta ieri sera a causa dell'a... ► televideo.rai.it
Le Ultime Tendenze Moda del 2023: Scopri Cosa Indossare Quest’Anno!
Scopri come le tendenze moda del 2023 possono trasformare il tuo stile unico e personale. Leggi tut... ► donnemagazine.it
Copenaghen, allarme droni: scalo riaperto nella notte | Ma i velivoli misteriosi bloccano anche Oslo
L'aeroporto internazionale della capitale danese ha sospeso le operazioni dopo l’avvistamento di due... ► tgcom24.mediaset.it
In 350 a piazza in sostegno della Global Sumud Flotilla e della popolazione palestinese
Nel tardo pomeriggio di lunedì 22 settembre, a Sondrio si è tenuta una manifestazione davanti al p... ► sondriotoday.it
Luis Enrique rifiuta di usare Ballon d’Or come scusa per la sconfitta di Marsiglia
2025-09-23 00:05:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101... ► justcalcio.com
Migliaia di messaggi hot all’allieva: il prof si scusa in aula, ma il risarcimento non basta
Ferrara, 23 settembre 2025 – Davanti al giudice si è detto dispiaciuto per quello che ha fatto, amm... ► ilrestodelcarlino.it
The Last of Us, Sony pubblica un nuovo trailer con Neil Druckmann ed Ashley Johnson
Sony ha diffuso un nuovo trailer che celebra The Last of Us come esempio di come le storie possano ... ► game-experience.it
Charlie Kirk, da funerali emerge cammino per futuro del Maga. Anche per il dopo Trump
(Adnkronos) – "I funerali di Charlie Kirk hanno fornito un'istantanea del movimento del Make Americ... ► webmagazine24.it
Downton abbey 3: occasione persa per il futuro del franchise
Il finale di Downton Abbey rappresenta la conclusione ufficiale di una delle serie più amate e long... ► jumptheshark.it
Droni sospetti sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo, decine voli deviati: ritardi e cancellazioni, code di passeggeri rimasti a terra
Circa cinquanta voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali. È il bilancio di una serata di ... ► ilmessaggero.it
Meloni all’Onu: la premier senza mandato parlamentare che rincorre Trump
Giorgia Meloni atterra a New York per la 79ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il suo interve... ► lanotiziagiornale.it
Lupi, cresce la paura e il nodo degli abbattimenti. La Regione: serve un piano
Bologna, 23 settembre 2025 – “Abbattimento dei lupi, serve un piano organico, sottoscritto insieme.... ► ilrestodelcarlino.it
“Fatto a pezzi e chiuso in un sacco”. Orrore in Italia, trovato così: scena spaventosa
Macabra scoperta a Spoleto, dove sarebbe stato rinvenuto un cadavere fatto a pezzi, chiuso in un sa... ► thesocialpost.it
Colpire l’Italia per Gaza: ecco come gli antifa lavorano per il sionismo
Roma, 24 sett – Una mobilitazione imponente, capillare, organizzata e in molti casi violenta ha att... ► ilprimatonazionale.i
Citterio Brunch: il ritorno al gusto autentico dei salumi. Dal maritozzo salato allo spiedino chic di frutta, fino alla tartelletta gourmet
Sempre più consumatori scelgono di tornare al piacere del gusto autentico, riscoprendo sapori veri ... ► newsagent.it
Affari Tuoi, Beatrice e il microfono aperto: figuraccia sui titoli di coda
Nella puntata di Affari Tuoi del 22 settembre, condotta da Stefano De Martino su Rai1, Beatrice Ber... ► liberoquotidiano.it